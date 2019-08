Marc Marquez ancora in pole. Il numero 93 della MotoGP ottiene il miglior tempo di sempre sulla pista austriaca (1'23"027). Dietro la Honda nelle qualifiche chiudono la prima fila Fabio Quartararo sulla con la Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso con la Ducati, a dispetto di un Maverick Vinales quarto. Valentino Rossi invece fatica ancora con la Yamaha e partirà lontanissimo, in decima posizione.

Era dal 2017 che Marquez non conquistava tre pole consecutive: sono ben sette su 11 in questa stagione. Lo spagnolo leader della classifica e campione del mondo in carica sembra destinato a un'altra gara da padrona, anche se una pista dove in teoria avrebbe dovuto soffrire le caratteristiche della Ducati.