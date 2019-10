MotoGP, ancora pole per Marquez a Motegi, dietro di lui Morbidelli e Quartararo. Male Dovizioso e Rossi

Sebbene si sia già confermato sulla cima del mondo anche quest'anno, Marc Marquez non è ancora sazio. Il pilota spagnolo della Honda ha conquistato la pole position anche sul circuito di Motegi, in Giappone, con il tempo di 1:45.763, la sua prima in carriera sulla pista giapponese e la decima stagionale.

Sulla scia di Marquez troviamo, a sorpresa, Franco Morbidelli, autore di una qualifica brillante conclusa soltanto a 132 millesimi di ritardo dallo spagnolo; e il francese Fabio Quartararo, compagno di squadra di Morbidelli, costretto alla terza posizione a 181 millesimi dalla pole.

Deludenti, invece, le prestazioni di Andrea Dovizioso e Valentino Rossi: il pilota della Ducati non è andato oltre la settima posizione; mentre il Dottore partirà addirittura dalla quarta fila, da decimo.

La partenza è prevista per le ore 08:00 italiane (ore 15:00 in Giappone), diretta su Sky, e, ancora una volta, si prospetta un monologo da parte di Marquez, anche se Morbidelli, per quanto visto in qualifica, può ancora dire la sua.