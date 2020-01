Kobe Bryant morto, il drammatico messaggio dei soccorritori dopo lo schianto in elicottero

Una notizia che sconvolge il mondo: morto a 41 anni Kobe Bryant, la leggenda del basket Nba, che con i Los Angeles Lakers aveva vinto tutto, dominando la lega per anni. Morto, insieme alla figlia Gianna ed altre tre persone, in uno schianto in elicottero, in California, forse dovuto anche al maltempo. Una tragedia che lascia senza parole. A dare per primo la notizia è stato il portale statunitense Tmz. Successivamente sono filtrate anche le immagini dal luogo dello schianto dell'elicottero di Bryant: una lunga colonna di fumo, morte, desolazione. E ora, sempre Tmz, ha diffuso l'audio in cui si può sentire l'operatore del 911 dirigere sul luogo della tragedia i soccorsi e il personale che ha gestito l'emergenza.

