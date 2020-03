Cristiano Ronaldo allenatore al posto di Sarri? Il retroscena immortalato nell'intervallo Lione-Juve

Cristiano Ronaldo presto allenatore? Le telecamere di Rmc Sport hanno svelato un "dietro le quinte" impensabile. È successo a Lione durante l'ultima partita di Champions League, dove Cr7 ha dato indicazione alla Juve, al post del ct Maurizio Sarri. "Il centrocampo non ci accompagna, siamo soli", dice a Dybala. "Non la prende nessuno", ribadisce a sua volta la Joya. "Anche sulle seconde palle, niente", conclude. Per poi passare a scuotere altri compagni.

Ma Ronaldo ha riportato la calma anche dopo il rinvio del derby e le polemiche: "È una grande partita, come Barcellona-Real Madrid che si gioca domenica. Contro l'Inter, il Milan o la Lazio sono tutte grandi partite. Sono le gare che ai giocatori piace giocare" ha concluso.