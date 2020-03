Cristiano Ronaldo, ictus per la madre Dolores ricoverata in terapia intensiva in Portogallo

03 marzo 2020 a

Paura per Cristiano Ronaldo: la mamma Dolores Aveiro, è stata ricoverata d’urgenza nella notte per un ictus ischemico. La donna, di 65 anni - da quanto si apprende dai media portoghesi - si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Doctor Nelio di Mendonca de Funchal, proprio in Portogallo. La madre di CR7 è cosciente e in condizioni stabili, ma la situazione andrà monitorata con attenzione nelle prossime ore.

Dolores è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico di trombectomia per liberare le arterie ostruite. Sulla vicenda la famiglia del calciatore juventino ha chiesto la massima riservatezza in attesa di nuovi e più chiari esami.