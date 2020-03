Coppa Italia, Napoli-Inter rinviata. Effetto coronavirus, calendario stravolto

04 marzo 2020 a

Il coronavirus sconvolge il calcio italiano. Primo effetto: Coppa Italia. Dopo Juventus-Milan verrà rinviata anche l'altra semifinale Napoli-Inter, in programma giovedì sera allo stadio San Paolo. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo la Gazzetta dello Sport che cita "fonti del governo" la decisione pare ormai presa. "Ci adegueremo a ciò che verrà deciso", spiega l'ad interista Beppe Marotta, al centro di una furiosa polemica con la Juventus per la data del recupero della gara di campionato saltata lo scorso weekend. Nel frattempo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe dato, nella notte, il suo assenso al nuovo calendario proposto dall Lega Calcio. Il governo ha posto in quarantena tutte le manifestazioni sportive: per il prossimo mese, tutte le gare di campionato si giocheranno a porte chiuse.