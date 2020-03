Serie A, chi vince lo scudetto se fermano il campionato? Ecco tutti gli scenari

09 marzo 2020 a

Domani martedì 10 marzo a Roma è in programma un Consiglio federale straordinario. La sospensione sino al 3 aprile è la soluzione più probabile per abbassare i toni dello scontro di un calcio troppo litigioso. La Lega calcio però non è d' accordo. E la Federcalcio, prima di prendere una decisione, sta cercando di capire se l' Uefa è favorevole a concedere qualche giorno in più per portare in fondo la stagione. Ecco alcune ipotesi, secondo il Corriere della sera in edicola lunedì marzo su possibili scenari sul destino della serie A.

Se il campionato anziché sospeso fosse annullato chi vincerebbe lo scudetto? Mai, nel girone unico, la serie A è stata sospesa prima del traguardo. La questione è di competenza della Federcalcio e Gravina intende portarla all' ordine del giorno nel prossimo Consiglio federale. Tocca alla Figc indicare la strada, compresa quella di non assegnare il titolo o assegnarlo alla squadra che a parità di partite ha ottenuto più punti. Se il campionato non arriva in fondo come si fa a indicare all' Uefa le squadre per le Coppe? La Federazione avrebbe l' obbligo di individuare e ufficializzare una classifica da consegnare all' Uefa per permettere ai nostri club, nella prossima stagione, di partecipare ai tornei continentali: ci sono 4 posti in Champions e 2 (più uno ai preliminari) in Europa League.