Coronavirus, supermercati presi d'assalto: a Napoli in coda ci sono anche tre calciatori di serie A

Da Nord a Sud, i supermercati notturni sono stati presi d’assalto. Dopo il nuovo decreto annunciato dal premier Giuseppe Conte, in Italia si è scatenata una sorta di “corsa alle armi”. Assolutamente inutile, perché fare la spesa non rientra tra le restrizioni delle nuove misure che interessano tutte le regioni: i negozi di generi alimentari rimarranno regolarmente aperti anche durante l’emergenza e quindi sarà possibile fare la spesa in qualsiasi momento.

Anzi, è consigliabile evitare assembramenti come quelli delle ultime ore: sono inutili e pure pericolosi perché aumentano il rischio di contagio. Invischiati nelle lunghe code dei supermercati, a Napoli sono stati fotografati anche tre calciatori del club di De Laurentiis. Si tratta di José Callejon, David Ospina e Fernando Llorente: i tre sono frequentatori abituali dei punti vendita notturni, ma stavolta si sono ritrovati nel mezzo di una grande folla e non sono passati inosservati.