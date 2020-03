Charles Leclerc, nel mirino il record di Sebastian Vettel: il "dettaglio" che getta benzina sul fuoco Ferrari

10 marzo 2020 a

Mancano pochissimi giorni al via della stagione di Formula 1, in Australia, nonostante l'emergenza coronavirus (il gp si disputerà addirittura a porte aperte). Fari puntati sulla Ferrari e sulla rivalità tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, i quali partiranno alla pari. Prime gare decisive per stabilire la gerarchia a Maranello e, dunque, indirizzare la strategia del team. Il duello, insomma, sarà accesissimo sin dalla prima curva. Un duello nel quale Leclerc gode di un'altra motivazione. Una super-motivazione: potrebbe battere il record di precocità per un campione del Mondo che appartiene proprio a Seb, iridato nel 2010 a 23 anni, 4 mesi e 11 giorni. Il monegasco, oggi, ha 22 anni. Record a cui, per inciso, ambisce anche Max Verstappen su Red Bull, che ha tutte le credenziali anagrafiche in regola. Un record che come detto potrebbe - Mercedes permettendo - accendere fin troppo gli animi, considerando che Vettel, a quella peculiare "stelletta", ci terrà parecchio e a ragione veduta.