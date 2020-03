Coronavirus, Macron ha i brividi: i tifosi del Psg si ritrovano fuori dal Parco dei Principi, rischio contagio di massa

12 marzo 2020 a

Partita a porte chiuse a Parigi? I tifosi francesi per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund si sono ritrovati fuori. Dopo quelli del Valencia (contro l'Atalanta), anche gli ultrà del Psg, non potendo assistere alla gara al Parco dei Principi, si sono dati appuntamento all'esterno dello stadio per incitare la squadra, nonostante l'emergenza Coronavirus sia sempre più allarmante in tutta Europa. Erano in centinaia, che si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 marzo per poi dirigersi verso lo stadio.

Alcuni vestiti con tute antivirus, altri con le mascherine. Il pullman del Psg, all'arrivo allo stadio, è stato accolto così, tra fumogeni e cori, udibili anche dall'interno del Parco dei Principi una volta iniziata la partita Dentro lo stadio, invece, in curva, uno striscione che recitava: "Il nostro unico virus è il Psg. E ora trema anche il presidente Macron che si è mosso nell'incertezza per limitare i danni dell'effetto coronavirus in Francia e ora rischia una marea di contagi