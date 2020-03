Cristiano Ronaldo, le voci sull'isola comprata per scappare dal coronavirus: dov'è adesso

17 marzo 2020 a

a

a

Cristiano Ronaldo è diventato vittima, suo malgrado, di un piccolo giallo in queste settimane caratterizzate dall’emergenza coronavirus. Già da lunedì 9 marzo il portoghese è rientrato nella sua Madeira, dove possiede una villa con palestra super attrezzata per continuare ad allenarsi durante l'isolamento. La stella della Juventus è stato esposto ad alcune fake news provenienti dall'estero: un paio di giorni fa si era sparsa la voce secondo cui Ronaldo avrebbe comprato un’isola nel Pacifico per portare la famiglia lontano dal coronavirus. Adesso altre voci sostengono che si sia assicurato una piccola isola in Portogallo. Morale della favola: Ronaldo è a Madeira, dove resta in contatto fisso con la Juventus, in attesa di capire quando sarà possibile il suo rientro in Italia. Il portoghese è al momento in quarantena e non ha alcuna fretta di tornare.