Zlatan Ibrahimovic, coronavirus: la campagna di beneficenza e l'invito ai colleghi

Zlatan Ibrahimovic lancia una nuova raccolta fondi per gli ospedali Humanitas che combattono contro il coronavirus e dona i primi 100mila euro: "L'Italia mi ha sempre dato tanto, per questo voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un Paese che amo". Poi chiude con il sorriso: "Se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus!".

Il calciatore svedese pubblica l'appello anche sui social con un video: "In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo. Diamo un calcio al coronavirus insieme!", l'auspicio del campione.