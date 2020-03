Milan, Zlatan Ibrahimovic: "Fallo con passione o non farlo affatto", il post preoccupa i tifosi

05 marzo 2020 a

"Fallo con passione o non farlo affatto". È il post pubblicato su Twitter da Zlatan Ibrahimovic giovedì 5 marzo di primo mattino, che fa mandare in fibrillazione tanti tifosi rossoneri. Perché la frase potrebbe essere un "avviso ai naviganti". Difficile, scrive l'edizione on line della Gazzetta dello sport, non vedere nel post di Ibra un riferimento ai giorni turbolenti che il Milan sta passando a livello societario.

Quello dell'attaccante svedese assomiglia tanto a un avvertimento, una risposta indiretta alla dirigenza che sta programmando il futuro senza le persone (Zvonimir Boban, prima di tutto, e Paolo Maldini) che lo hanno convinto ad accettare di tornare al Milan. È come se tutto questo caos, inimmaginabile fino a qualche settimana fa, gli stesse facendo perdere la passione e la serenità. Elementi che gli hanno permesso di essere ancora una volta al centro dell'universo rossonero.