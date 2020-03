Coronavirus, Paolo Maldini e il figlio Daniel positivi: da quanto sono in quarantena

21 marzo 2020 a

Paolo Maldini e il figlio Daniel hanno contratto il coronavirus. Il responso è stato dato dai tamponi ai quali i due si sono sottoposti nella giornata di venerdì 20 marzo. Entrambi sono in buone condizioni, il Milan ha pubblicato un aggiornamento sul direttore dell'area tecnica e sull'attaccante della Primavera: "Dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica". Poche ore prima era arrivata la notizia della positività di Paulo Dybala e la fidanzata Oriana: l'argentino è il terzo calciatore infetto della Juventus dopo Rugani e Matuidi.