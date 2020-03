Psg, Keylor Navas spende 200mila euro per fuggire da Parigi e Francia con un volo privato

29 marzo 2020 a

Pronto a tutto per fuggire dalla Francia e da Parigi, nella morsa del coronavirus. Si parla di Keylor Navas, il portiere del Psg, che non ha badato a spese pur di tornare a casa, proprio come hanno fatto Neymar, Thiago Silva e Cavani. Con tutti i voli aerei bloccati, l'ex estremo difensore del Real Madrid, ha speso la bellezza di 200mila dollari, all'incirca 180mila euro, per poter tornare dalla sua famiglia in Costa Rica. La notizia è stata rilanciata da ESPN, che dà conto del fatto che Navas ha noleggiato un volo privato la notte del 27 marzo per raggiungere la capitale, San Josè, insieme ai suoi tre figli piccoli e alla moglie. Ora, Navas e famiglia, dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni in Costa Rica, così come stabilito dall'Oms per prevenire i contagi.