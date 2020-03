Inter, l'agente di Lautaro Martinez: "Le voci su Barcellona e Real Madrid non gli fanno effetto"

31 marzo 2020 a

Secondo Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, l'attaccante argentino è tranquillo sulle voci di mercato che lo vorrebbero in partenza per la Spagna: "Altri non dormirebbero la notte, non chiama mai per chiedermi se le voci su Barcellona e Real Madrid siano vere o false, semplicemente non gli fanno nessun effetto. La sua costante crescita ha fatto sì che le migliori squadre al mondo lo guardino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita".

Coutinho torna all'Inter? Barcellona in pressing, il prezzo da pagare è Lautaro Martinez

Un velato messaggio al club di Zhang sul rinnovo di contratto che lo lega all'Inter. Anche perché, scrive Sportmediaset, le voci non sono proprio solamente voci: "Abbiamo parlato con molte persone però nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club. Non c'è nulla di formale né di serio".