Milan, Saelemaekers ai saluti. Arrivato a gennaio: 3,5milioni per una manciata di minuti

Da gennaio a giugno, con l' ipotesi di un addio tanto precoce. Questo il destino di Alexis Saelemaekers con il Milan. L' attaccante belga non ha mai visto il campo. I rossoneri, per convincere l' Anderlecht, hanno sborsato 3.5 milioni di euro per il prestito oneroso fino al 30 giugno, ai quali ne andranno aggiunti altrettanti se vorranno acquistarlo a titolo definitivo, per un totale di 7 milioni complessivi. Ma visti i 32 minuti cumulativi tra Serie A e Coppa Italia collezionati finora, il futuro del numero 56 appare alquanto lontano da Milano. Lo scrive oggi il Giorno.

Il giocatore si è reso famoso anche per una sua curiosa dichiarazione dopo il suo esordio contro il Verona: "Mister Pioli prima di farmi entrare, mi ha dato tutte le istruzioni in italiano, lingua che non padroneggio ancora bene. Devo confessarvi che non ho capito tutto, anzi. Sono sincero: non sapevo nemmeno dove dovessi giocare". Chissà se ora capirà che il suo tempo al Milan è già finito.