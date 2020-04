Formula 1, più Gran Premi consecutivi sulla stessa pista: Silverstone è disponibile

03 aprile 2020 a

a

a

Svolgere più Gran Premi di fila sulla stessa pista per far fronte alla compressione del calendario, che ha visto saltare le prime sei gare. È una tra le tante ipotesi che la Formula 1 sta prendendo in considerazione e a confermarlo è il managing director del circuito di Silverstone: "Ospitare più gare su questa pista sarebbe piuttosto semplice - ha detto Stuart Pringle - Se questo può aiutare il circuito della F1 sarei molto felice di farlo. Faremo tutto ciò che ci verrà richiesto". Tra cancellazioni e rinvii al momento la stagione 2020 dovrebbe prendere il via il 14 giugno a Montreal, in Canada.