Maria Sharapova, effetto coronavirus: "Questo è il mio numero di telefono, scrivetemi"

04 aprile 2020 a

a

a

Maria Sharapova è conosciuta in tutto il mondo per essere stata una grande giocatrice di tennis (recentemente ha annunciato il ritiro definitivo), ma anche per il fascino fuori dal circiuto. La 32enne russa si trova negli Stati Uniti e deve convivere con l’epidemia da coronavirus che si è abbattuta ferocemente anche oltreoceano. L’ex tennista ha lanciato sui social un’iniziativa che ha riscosso enorme successo: ha pubblicato un numero di telefono al quale è possibile scriverle. “Fatelo davvero - è l’invito della Sharapova - ditemi che cosa state facendo, fatemi delle domande o semplicemente fatemi un saluto”. Un bel modo di passare il tempo della quarantena coinvolgendo i fan, anche se è facile immaginare che ormai il telefono sia già intasato di messaggi.