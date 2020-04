Andrea Iannone umiliato da Damante dopo la rottura con Giulia De Lellis: "Se lui è d'accordo..."

Francesco Fredella 05 aprile 2020 a

Zero dubbi. Adesso tutto è ufficiale: Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme. La conferma, dopo un susseguirsi di spifferate, arriva proprio dai diretti interessati. Prima Giulia, sui social, risponde alle domande dei fan. Poi arriva Damante che in una diretta Live con Pio e Amedeo spoilera qualche notizia in più. E alla domanda scherzosa di Pio su Andrea Iannone risponde un po’ imbarazzato Damante. Il comico chiede: "Pure Belen è tornata da Stefano De Martino", E Damante risponde: "Per adesso, casualità è andata così". Poi la stoccata di Pio: "Noi abbiamo consigliato a tutte le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex di farsi dare una bottarella da Andrea Iannone. Sei d’accordo?”. Damante dice, imbarazzato: "Per sfatare il mito ci potrebbe stare. Bisogna vedere se Andrea è d'accordo". Queste frasi, scherzose, non lasciano spazio a coppe interpretazioni.

Tra Damante e Giulia il primo incontro è avvenuto qualche mese fa durante un evento milanese. I due, ci racconta una gola profonda, si sono scambiati un po' di sguardi e basta. Poi ci sarebbe stato un secondo riavvicinamento. Forse qualche messaggi segretissimo e poi un incontro. Adesso che è tutto ufficiale ci raccontano che tra loro sia riesploso l’amore. Proprio come Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Perché certi amori fanno giri immensi e poi ritornano.