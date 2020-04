Valentino Rossi simbolo della lotta al coronavirus: nonna Lina guarisce dal Covid-19 a 102 anni e corona il suo sogno

Francesco Fredella 05 aprile 2020 a

Nonna Lina, 102 anni, ha lottato. Ha vinto. Il Covid-19 - che sta mettendo l’Italia in ginocchio - l’ha messo ko. Non ha mai smesso di sognare nemmeno per un istante con la sua inimitabile forza.

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Martino di Genova ha raccontato di avere un sogno: conoscere il suo idolo Valentino Rossi. Che l’ha subito accontentata. The doctor l’ha contattata al telefono promettendo di incontrarla appena finita questa emergenza. Il post con la foto di nonna Lina e Valentino Rossi è diventato il simbolo di questi giorni di lotta per tutta l’Italia.