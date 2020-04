MotoGp, rinviate le corse del Mugello e di Montmeló: si recupera nella pausa estiva?

07 aprile 2020 a

La MotoGP si trova in una situazione sempre più scomoda, al punto che l’annullamento della stagione non è un’ipotesi da scartare a priori. Ovviamente si farà di tutto per trovare il modo di correre, magari anche in formato ridotto. Intanto è arrivata l’ufficialità dei rinvii a data da destinarsi del GP d’Italia del Mugello (31 maggio) e di quello di Catalogna (7 giugno). “Poiché la situazione è in costante evoluzione - ha comunicato la Federazione - come per il GP di Spagna e Francia, una nuova data per questi eventi non può essere confermata fino a quando il quadro non sarà chiaro. Un programma rivisto verrà pubblicato non appena disponibile”. I tempi rischiano di essere piuttosto lunghi, intanto non si può far altro che formulare ipotesi: la più gettonata è quella di saltare la pausa estiva e correre tra il 19 luglio e il 2 agosto i quattro GP rinviati, ma l’ultima parola spetta purtroppo al coronavirus.

