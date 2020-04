Zlatan Ibrahimovic non vuole ritirarsi: il coronavirus riapre le porte del Milan?

07 aprile 2020 a

Zlatan Ibrahimovic non è molto convinto di smettere. Di tempo ne avrà tanto per decidere, ma lo svedese non è entusiasta di chiudere la carriera a causa del coronavirus, vorrebbe farlo dal campo. Di conseguenza potrebbe ancora esserci un futuro per lui al Milan, che ufficialmente non lo ha mai scaricato, nonostante il licenziamento di Boban - fautore del ritorno di Zlatan - sia stato un segnale forte. Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, la proprietà rossonera non ha ancora preso una decisione su Ibra, ma è concentrata nel definire i piani per la prossima stagione: ormai è di pubblico dominio il dialogo con Rangnick, ma non è così sicuro che si concretizzerà. Probabile che il capitolo Zlatan verrà affrontato solo in seguito, fermo restando che è ancora in piedi la possibilità di tornare in campo per recuperare questa stagione.

