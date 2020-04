Leo Messi, a Barcellona è scoppiato un terremoto. Sei dirigenti del Barça si dimettono: il segnale dell'addio dell'argentino

11 aprile 2020 a

Al Barcellona è scoppiata la rivoluzione nel Consiglio di amministrazione. Sei dirigenti hanno rassegnato le dimissioni in blocco. E c'è chi vede questo scossone come un altro possibile tassello di un possibile addio di Leo Messi, magari approdando all'Inter, al club catalano. Il primoi ad essersi dimesso è stato il potente vicepresidente Emili Rousaud, che molti vedevano come il successore del contestato presidente Josep Maria Bartomeu. Poi il suo pari grado Enrique Tombas. E infine Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont e il segretario della giunta Jordi Clasamiglia.

"Trattativa pronta, deve decidere Leo Messi". Arriva davvero all'Inter? Terremoto sul calciomercato

Alla base dell' addio, oltre alla decisione di Bartomeu di declassare alcuni dirigenti, ci sono i lavori al rilento per chiudere definitivamente la riduzione degli stipendi dei giocatori in risposta all' emergenza coronavirus e il mancato chiarimento delle responsabilità nel «Barçagate», lo scandalo degli account fittizi sui social media per screditare alcuni giocatori, tra cui proprio Messi e Piqué. Lo scrive il Corriere della sera, citando La Vanguardia , il quotidiano più venduto in Catalogna. La situazione è esplosiva e alimenta ogni tipo di ipotesi sul calciomercato, Messi compreso. Le parole della Pulce sono state chiare, la sua volontà di chiudere la carriera al Barcellona è stata ripetuta più volte. Mai, però, il club era stato così in balia delle polemiche.

