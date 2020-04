Champions ed Europa League in tre settimane ad agosto: il piano dell'Uefa

13 aprile 2020 a

Champions e Europa League si faranno, verosimilmente in estate. È la certezza della Uefa, che sta pensando alla soluzione migliore per portare a termine la stagione, bruscamente interrotta dall’epidemia da coronavirus. Il governo del calcio europeo ha più volte chiarito che la precedenza va ai campionati nazionali, ma intende assolutamente concludere anche le massime competizioni europee. Secondo le indiscrezioni raccolte dai tabloid inglesi, le due coppe potrebbero essere recuperate in tre settimane ad agosto. Ovviamente a porte chiuse e con la diretta tv, ma ci sono tre i format in discussione: final eight, final four o gare secche. Quest’ultima è l’opzione più probabile, non richiedendo grandi assembramenti in una sola città e potendosi concretizzare in 11 partite spalmate su tre-quattro settimane.

