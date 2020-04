Serie A, "porte chiuse almeno fino a Natale": la decisione che può far crollare il nostro calcio

12 aprile 2020 a

a

a

Addio alla Serie A. Addio al pubblico. La notizia trapela dalla bozze di decreto a cui sta lavorando il governo, secondo cui il massimo campionato si disputerà a porte chiuse almeno fino a Natale. Una scelta drastica, durissima. Il tutto piove mentre si discute dell'eventuale ripresa della stagione, che potrebbe ricominciare tra un mese e mezzo. Sul tavolo restano altri temi, quale il taglio degli stipendi, i nuovi calendari che saranno difficilissimi da scrivere. E infine, appunto, le limitazioni ai tifosi. Che saranno drastiche, lunghissime, drammatiche per quello che è lo sport più amato e seguito dagli italiani. Ci si chiede, inoltre, come possano uscirne il nostro calcio e i nostri club, costretti a rimanere senza pubblico per quasi un anno: la notizia relativa alle porte chiuse fino al termine dell'anno pare essere già sostanzialmente certa.

Maradona si taglia lo stipendio: "Serve ai calciatori che alleno"

Clamoroso: la serie A ripartirà a fine maggio senza pubblico. E lo scudetto arriva sotto l'ombrellone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.