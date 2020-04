Albin Ekdal amico virtuale di Greta Thunberg: "Come riesci a tenerti in forma con il coronavirus?", "Ti do consigli sugli allenamenti"

23 aprile 2020 a

"Le do consigli sugli allenamenti". Strano ma vero: Albin Elkdal, centrocampista svedese della Sampdoria, è l'amico virtuale di Greta Thunberg. A contattarlo in chat è stata proprio la ragazzina eco-paladina della battaglia contro il cambiamento climatico, capace di radunare centinaia di migliaia di giovanissimi adepti in giro per il mondo. In tempo di quarantena e coronavirus, il 30enne di Stoccolma (ormai trapiantato in Italia, dove gioca dal 2008 tranne 3 anni passati ad Amburgo, in Germania) ha attirato le attenzioni di Greta perché risultato positivo al test sul Covid-19 ("Uno choc", l'ha definito). "Come riesci a tenerti in forma?", le ha chiesto lei. Ed Ekdal ha così iniziato a risponderle in videochat.

