Bologna, morto Gazzoni Frascara: addio al presidente che portò Baggio e Signori

24 aprile 2020 a

a

a

Lutto per il calcio italiano. È morto Giuseppe Gazzoni Frascara, aveva 84 anni. Imprenditore conosciuto per l’idrolitina (la mitica polverina che rendeva l’acqua effervescente, ormai quasi dimenticata) dal 1993 al 2001 ha guidato il Bologna e dal 2014 ne era presidente onorario. A Gazzoni si deve la rinascita del club a metà anni novanta con la risalita dalla C alla A. Sotto la sua gestione in rossoblu sono arrivati campioni come Roberto Baggio e Beppe Signori, in una delle edizioni più forti e indimenticabili nella storia del club Il primo restò una sola stagione (1997-1998) collezionando 22 gol, il secondo per 6 campionati. E portò in dote anche un trofeo europeo: l’Intertoto 1998 per poi entusiasmare nella stagione successiva in Coppa Uefa con una cavalcata che portò il Bologna fino alla semifinale. Anni indimenticabili.

Spadafora tiene in ansia il calcio italiano: "Sì agli allenamenti, sulla serie A decideremo a giorni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.