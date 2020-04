Serie A, chiusura prorogata fino al 2 agosto: c'è la delibera della Figc, ora tocca al governo

23 aprile 2020 a

Il vertice della Figc sull’emergenza coronavirus si è conclusa con una delibera che verrà adottata affinché la finestra per la conclusione della serie A venga estesa al 2 agosto. Un passaggio necessario, dato che i termini per la conclusione della stagione erano previsti per il 30 giugno. Adesso la Federazione attende le decisioni del governo: prima serve il via libera politico, poi arriveranno le indicazioni di Uefa e Fifa. “L’incontro odierno - si legge nella nota della Figc - si è incentrato sull’aggiornamento dell’impianto regolamentare che terrà conto delle contingente emergenziali, senza però derogare ai principi di stabilità del sistema professionistico, e che verrà finalizzato nell’incontro già fissato per il prossimo 30 aprile”.

