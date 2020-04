Coronavirus, stop al campionato anche in Olanda: niente titolo all'Ajax e l'Utrecht fa ricorso

25 aprile 2020 a

Stop definitivo al campionato anche in Olanda a causa del coronavirus. L'Ajax primo in classifica resta senza titolo e non ci saranno promozioni e retrocessioni. Questa al decisione della federazione olandese che pone fine ai tornei. "Sfortunatamente è diventato impossibile completare in tempo la stagione 2019/2020 delle competizioni calcistiche professionistiche. Sarà chiaro a tutti i soggetti coinvolti, dai sostenitori e giocatori ai registi e arbitri, che la salute pubblica viene sempre al primo posto; le decisioni prese oggi sull'insediamento delle competizioni sono solo un problema di calcio nella prospettiva di ciò che il virus corona provoca nella società. Tuttavia, il consiglio di calcio professionale è consapevole che le decisioni di oggi causeranno una grande delusione".

Così si apre la nota con cui la Eredivisie annuncia lo stop. Il consiglio di calcio professionistico ha deciso, previa consultazione di club, giocatori e allenatori, e con l'approvazione del Consiglio di vigilanza, di interrompere la competizione 2019/2020 e di assegnare i posti per il calcio di club europeo sulla base dell'attuale classifica. Una notizia che non è piaciuta all'Utrecht che ha ufficializzato il ricorso per il mancato accesso alle coppe europee.

