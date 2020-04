“Cos'ha in mente il ministro Spadafora?”. Tare, dalla Lazio affondo durissimo: “Non vuole aiutare il calcio”

27 aprile 2020 a

“Sono due mesi che siamo fermi, non so cosa abbia in mente Vincenzo Spadafora. Non so quale sia il suo scopo, ma sicuramente non vuole aiutare il calcio, non vuole farci giocare”. Parole durissime, quelle usate da Igli Tare contro il ministro del governo Conte, che è sotto attacco dopo aver annunciato una fase 2 vuota di contenuti e completamente priva di buonsenso. Per quale motivo in Germania le squadre si allenano tranquillamente da tre settimane, rispettando il protocollo di sicurezza, e in Italia i centri sportivi delle società professioniste rimangono ermeticamente chiusi? Il governo non sa dare una risposta, perché per farlo servirebbe avere un piano. E così è costretto a chinare il capo e a prendersi i rimproveri anche del mondo del calcio, soprattutto dalla Lazio, che è in prima linea per la ripartenza. “C’è stata l’apertura degli allenamenti per gli atleti degli sport individuali - ha dichiarato Marco Parolo - non capisco perché noi calciatori non possiamo fare lo stesso mantenendo le distanze e rispettando le normative, anche per riprendere contatto con il campo e con lavori specifici sul terreno dove giochi”.

