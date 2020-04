Ivan Rakitic, 'aperturista' del Barcellona: "Pronto a rischiare il contagio, ma voglio tornare a giocare"

30 aprile 2020 a

Il mondo del calcio è pronto a tutto pur di ripartire, ma deve scontrarsi con la realtà del coronavirus che spinge i governi di tutta Europa ad essere pessimisti sul ritorno in campo in questa stagione. Eppure molti calciatori fremono per la ripresa: “Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato - ha dichiarato Ivan Rakitic - ma voglio tornare a giocare”. Il centrocampista croato del Barcellona ha fatto scalpore con queste parole, che però sono molto sincere: “Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al 100%, per noi come per qualsiasi lavoratore. Dobbiamo tornare a far divertire la gente, perché non parli solo di virus. Leggo in questi giorni di danni economici, di calendari, di retrocessioni - ha sottolineato Rakitic - ma non leggo nulla sulla passione della gente”. Insomma, il fuoriclasse croato appartiene alla schiera degli ‘aperturisti’, però ha espresso dei concetti piuttosto condivisibili.

