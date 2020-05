Tre positivi al Covid nel Colonia ma il calcio tedesco non si ferma: continuano gli allenamenti

01 maggio 2020 a

a

a

Sono stati accertati tre casi di positività nel Colonia ma il calcio tedesco non si ferma. I tamponi erano stati avviati ieri dai club della Bundesliga in previsione della possibile ripresa del campionato. Ad annunciarlo - quando il Calcio tedesco aspetta ancora l'ok definitivo della Cancelliera Angela Merkel alla ripresa del campionato - è lo stesso club, sul suo sito, che aggiunge che in ottemperanza alle linee guida sanitarie in vigore in Germania i tre sono stati messi in quarantena e gli allenamenti proseguono Il Colonia, per rispetto della privacy, non rivela i nomi dei positivi né specifica se si tratti di giocatori o membri dello staff.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.