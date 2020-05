Formula 1, un miliardo e mezzo da Liberty Media: le scuderie respirano

02 maggio 2020 a

Un miliardo e mezzo per garantire la sopravvivenza della Formula 1 e delle sue scuderie. In attesa di definire il nuovo calendario della stagione, fermata sul nascere a causa dell’epidemia da coronavirus, Liberty Media ha rilasciato circa 1,4 miliardi per evitare i problemi finanziari dei team, soprattutto di quelli più piccoli. Alcuni hanno ricevuto un anticipo sul montepremi, un’iniziativa necessaria per proteggere “l'ecosistema sportivo”. Molte scuderie sono infatti alle prese con problemi di liquidità e flusso di cassa: non correre è un danno economico pesante, per questo la F1 si augura di partire in estate e disputare almeno 16-18 gran premi.

La Formula 1 accende i motori: via in Austria, Monza a porte chiuse. Il calendario del Mondiale 2020

