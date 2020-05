Inter, rientrati tutti i calciatori: allenamenti individuali, gruppi scaglionati ad Appiano Gentile

03 maggio 2020 a

a

a

Dopo il via libera del Viminale, da martedì 5 maggio i calciatori dell’Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali. In maniera facoltativa però, perché la data della ripresa effettiva delle attività di squadra non è stata ancora comunicata: per rispettare il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario. I calciatori che erano andati all’estero sono tutti rientrati a Milano: l’ultimo ad arrivare è stato Alexis Sanchez, che lunedì concluderà l’isolamento domiciliare dopo essere stato in Cile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.