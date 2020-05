Marco Materazzi, l'ex difensore replica via social alla Juventus e ricorda il Triplete vinto dall'Inter

05 maggio 2020 a

La sconfitta dell'Inter a Roma con la Lazio, l'inaspettato scudetto per la Juventus nel 2002 avvenne proprio il 5 maggio. E i tifosi della Juventus festeggiano sui social quella data. Ma per i nerazzurri dell'Inter c'è anche un altro 5 maggio: quello del 2010, la conquista della Coppa Italia nell'anno del Triplete. E a evidenziarlo ci ha pensato uno dei protagonisti di quella cavalcata, Marco Materazzi, sempre in prima linea per difendere i colori nerazzurri. L'ex difensore su Instagram posta una foto in cui bacia la coppa e una didascalia inequivocabile: "E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010".

