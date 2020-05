Sinisa Mihajlovic, un leone: torna in campo ad allenarsi da solo

06 maggio 2020 a

Sinisa Mihajlovic è tornato in campo. Alle 10 il tecnico del Bologna ha varcato i cancelli del centro tecnico di Casteldebole per una seduta di allenamento individuale con corsa e addominali, La squadra rossoblù aveva ripreso a lavorare già martedì con Mihajlovic che li seguiva dalla sua camera d'albergo. Lo scrive Sportmediaset.

La scorsa estate Mihajlovic è stato colpito dalla leucemia. Entrato all'Ospedale Sant'Orsola per i cicli di chemioterapia prima e per il trapianto di midollo dello scorso 29 ottobre, si era organizzato per poter seguire online gli allenamenti della sua squadra. Ieri, dalla sua camera d'albergo ha seguito l'allenamento mantendendo contatti costanti con il preparatore atletico Marchesi, per verificare il lavoro svolto nel corso del lockdown e i valori e il comportamento atletico dei calciatori dopo la prima sgambata.

