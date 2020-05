Serie A, passettino in avanti del governo: "Verso una soluzione che i tifosi si aspettano"

08 maggio 2020 a

a

a

"Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano. Il via libera ancora non c'è, ma si va verso una buona direzione. Per ora il confronto riguarda l'allenamento individuale, oggi torneranno tutti a discutere del problema e la strada della soluzione è stata immaginata come una sorta di clausura della squadra". Si va verso la riapartura della Serie A dopo le parole rilasciate da Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in un'intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo. La ripartenza di tanti campionati europei, con la Bundesliga che ripartirà addirittura nel weekend del 16-17 maggio, sta aprendo sempre di più la possibilità di una ripresa anche per la Serie A.

"Casi sospetti, in corso accertamenti". Bomba sulla Serie A: coronavirus, positivi al Milan?

La sottosegretaria alla Salute è ottimista: "Squadra, tecnico e staff potrebbero andare in una specie di clausura. Dopo 15 giorni i dati epidemiologici ci diranno se si potrà fare un ulteriore passo. Così si può immaginare di tornare a giocare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.