Milan-Inter, la furia di Lele Adani: "Il derby? Uno schifo. Il rigore? Non si discute"

Il Milan vince ancora il derby: un missile di Estupinian stende l'Inter e riapre il campionato. Ma la partita ha un codazzo di polemiche arbitrali per il mani di Samuele Ricci in area di rigore rossonera agli sgoccioli del match. Sul match e su quanto accaduto fa il punto Lele Adani, nel suo consueto intervento alla Domenica Sportiva, il programma in onda su Rai 2.

L'ex difensore e oggi opinionista ha analizzato la partita partendo da una riflessione più ampia sul modo in cui vengono giudicate le partite e le squadre nel corso della stagione. Secondo Adani, spesso il dibattito pubblico tende a dimenticare rapidamente ciò che accade in campo e i meriti delle squadre che riescono a imporsi anche quando non partono favorite. "Chi segue il calcio ha poca memoria: spesso ha vinto chi ha meritato e non sempre la più forte, come il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti. L'Inter è la più forte e ha dimostrato in Italia di esserlo in virtù dell'espressione calcistica mostrata. Ma il derby ha fatto schifo, ma ci arrivo col ragionamento a dirtelo", spara Adani.