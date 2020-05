Mario Balotelli, l'ira contro Giorgio Chiellini: "Strano capitano, non sei un vero uomo"

09 maggio 2020 a

Mario Balotelli risponde a Giorgio Chiellini, che in una recente intervista ha espresso dei giudizi molto severi e negativi sull’ex compagno di Nazionale. “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia”, ha scritto sui social l’attuale attaccante del Brescia, accusato di essere stato un peso per l’Italia durante la Confederations Cup del 2013 in Brasile. “Tu da allora avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai mai tatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano…”. Poi la chiosa durissima contro il difensore della Juventus: “Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.

