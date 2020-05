Tino Asprilla confessa con Cannavaro: "Al Parma? Con sei ragazze fino alle cinque del mattino"

10 maggio 2020 a

a

a

Tino Asprilla ha sempre fatto parlare di sé: per ciò che faceva sul campo ma anche fuori. Il colombiano, arrivato al Parma nel 1992, incarna perfettamente il concetto di genio e sregolatezza. E l'attaccante, ora, rivela alcuni curiosi aneddoti legati alla sua permanenza al parma: "Una volta in Italia sono stato con 5-6 ragazze insieme...", confessa Asprilla in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, che era suo compagno in gialloblù. "Eravamo in ritiro - ricorda -. Un compagno mi disse: Vieni qui che ci sono 5-6 ragazze. Ci divertimmo, almeno fino alle 5 del mattino". Aspirlla infatti era uno che le feste le amava. E parecchio. "È colpa di Massimo Crippa, mi portava sempre alle sue feste, a Milano, a Modena..." ha concluso scherzando con Cannavaro.

L'atroce morte di El Trinche. L'Argentina piange Carlovich, l'unico “più forte di Maradona” (secondo Diego)

"Strano capitano". Balotelli replica alle accuse di Chiellini: "Se questo è un campione, non voglio esserlo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.