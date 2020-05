Juventus, Marco Tardelli contro Giorgio Chiellini: "Dispiaciuto per le sue parole, l'odio crea odio"

11 maggio 2020 a

“Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo Aic”. Lo ha scritto su Facebook Marco Tardelli, dopo aver letto le anticipazioni del libro-biografia di Giorgio Chiellini. Tardelli, leggenda juventina e cmapione del mondo con Bearzot nel 1982, ha chiamato in causa anche due altre leggende bianconere per critcare il comportamento dell'attuale difensore e capitano della Juve: "L’odio dichiarato verso un altro club crea odio. Da Capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura".

Sulla vicenda è intervenuto anche Massimo Moratti: "Mi è dispiaciuto perché Chiellini mi sta simpatico, è un ragazzo intelligente, educato, non mi aspettavo questo sfogo - ha dichiarato l'ex presidente dell'Inte - e mi dispiace per Balotelli, che è un bravo ragazzo".

