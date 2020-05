Ferrari, Carlos Sainz junior al posto di Sebastian Vettel: sfuma il sogno Hamilton

12 maggio 2020 a

Manca solo l'ufficialità, ma le conferme sono molteplici: dopo l'addio ufficiale di Sebastian Vettel a fine stagione, in Ferrari arriverà Carlos Sainz junior. Sarà lui, insomma, a fare lo scudiero di Charles Leclerc: lascerà la McLaren dove corre dal 2019. In Formula 1, il figlio dell'ex campione del mondo di rally, ha debuttato nel 2015 con la Toro Rosso, per poi passare nel 2017 alla Renault. In totale 102 gran premi disputati e un terzo posto in Brasile la scorsa stagione, quando ha chiuso sesto in classifica con 96 punti. Vettel, se non si ritirasse, potrebbe prendere il suo posto alla McLaren, seguendo le orme di Fernando Alonso. Ma troverebbe rispetto all'asturiano un team decisamente più competitivo. Sainz è stato preferito a Daniel Ricciardo, considerato "troppo forte" per dividere la scuderia con Leclerc, e all'italiano Antonio Giovinazzi, non ancora all'altezza. Sfuma così il sogno di vedere Lewis Hamilton in Ferrari.

