Premier League: ripartenza senza tackle in allenamento tra i giocatori

La Premier League si prepara a ripartire dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus. Il Governo britannico ha dato il via libera agli allenamenti dal 1° giugno e, probabilmente, dal 12 dello stesso mese si potrà tornare anche a giocare per concludere la stagione. Nuove regole negli allenamenti: i tackle sono banditi, i campi disinfettati e gli allenamenti riservati a gruppetti di al massimo 5 persone. Queste sono le nuove disposizioni, scrive la Gazzetta dello Sport, per far ripartire la Premier League.

La Premier league vuole ripartire: in campo neutro lontano dalle zone urbane

Nei protocolli ufficiali anticipati dalla Bbc, si legge che il distanziamento sociale deve essere “rigorosamente rispettato”. Bandierine, Palloni, coni, pali e persino l’erba del prato saranno disinfettati dopo ogni sessione. Tra le altre novità anche l’obbligo di doversi girare dalla parte opposta in caso di scontro fortuito.

