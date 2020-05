Douglas Costa e il rebus protocollo: "Quando ritorna la serie A? Chiedetelo al governo"

15 maggio 2020 a

Anche i calciatori iniziano ad essere stufi del governo italiano, vista l’incertezza che ancora regna sulla ripresa degli allenamenti e soprattutto della serie A. Il nodo cruciale è legato al protocollo sanitario, che per i medici sportivi è irricevibile: si spinge per applicare le stesse norme di buonsenso previste per la Bundesliga, che tornerà in campo già in questo fine settimana. “Quando ritorno? Non ne ho idea, devi chiedere al governo”: così Douglas Costa ha risposto ad un tifoso che in una diretta social gli chiedeva novità sulla ripresa del campionato. “Spero che questa pandemia finisca presto e che il calcio torni a darci allegria”, ha poi aggiunto l’attaccante colombiano della Juventus, che freme per tornare in campo assieme ai compagni.

Sul protocollo rischia di saltare la serie A: tutti i nodi della ripresa (ma basterebbe copiare la Bundesliga)

