Juventus, Cristiano Ronaldo si prepara al ritorno in campo: frecciatina social agli avversari

Cristiano Ronaldo fa sul serio e si prepara al ritorno in campo della Serie A. Lancia un messaggio agli avversari: oltre due mesi di quarantena forzata non sembrano aver intaccato lo stato di forma del portoghese. Il portoghese ha pubblicato sui social una foto nella quale mette in mostra i muscoli: nonostante la lunga pausa, il suo fisico è rimasto perfettamente scolpito.

Cristiano Ronaldo è tornato, atterraggio in grande stile col jet. Ora, auto-isolamento

CR7, scrive Sportmediaset, è rientrato a Torino il 4 maggio dopo aver trascorso l'isolamento nella sua Funchal e ora sta per terminare le due settimane di quarantena obbligatoria per chi torna dall'estero. Il fuoriclasse della Juve è più che pronto a tornare ad allenarsi sul campo.

