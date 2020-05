Serie A, le linee guida arrivano domani: ancora niente allenamenti di gruppo

17 maggio 2020 a

Per le squadre di Serie A, perlomeno per lunedì 18 maggio, non cambierà nulla e non si tornerà ad allenarsi in gruppo: il comitato tecnico scientifico infatti non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio e nell'attesa le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali.

Sul protocollo rischia di saltare la serie A: tutti i nodi della ripresa (ma basterebbe copiare la Bundesliga)

L’attesa, scrive la Gazzetta dello Sport, è tutta per la nuova proposta di protocollo che sull’asse Lega-Federcalcio sarà inviata nelle prossime ore al minIstro dello sport, Vincenzo Spadafora che è stato chiaro: "La validazione da parte del Cts avverrà probabilmente domani. Secondo il punto E del nuovo dpcm finché non c'è il visto del comitato valgono le regole precedenti". Si tratta della richiesta di poter cominciare gli allenamenti a regime, senza limitazioni, garantendo un maggiore monitoraggio con test sierologici e tamponi.

