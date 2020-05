Serie A, la Lazio infrange le regole: beccati a Formello mentre si allenano in gruppo

14 maggio 2020 a

A Formello non hanno nessun timore del coronavirus. E fanno bene, visto che è giunta l’ora di conviverci e di tornare a dare calci ad un pallone per allietare le sofferenze di un Paese che ha ben poche distrazioni ultimamente. Dal 18 maggio arriverà il via libera agli allenamenti di squadra, mentre al momento è possibile svolgerli soltanto a livello individuale. Almeno teoricamente, visto che la Lazio sta già disputando delle partitelle tre contro tre. Nonostante la protezione di una rete verde che dovrebbe isolare i campi del centro sportivo biancoceleste, non è sfuggito questo dettaglio ai cronisti presenti: e così la Lazio, in barba alle disposizioni del governo, ha già iniziato a fare qualche lavoro di gruppo, giusto per aumentare i ritmi di lavoro. Anche perché tra un mese si torna in campo e dopo tre fermi di certo non basteranno un paio di corsette individuali ai giocatori per essere fisicamente pronti: non vorremmo che per tutelarli dal coronavirus, si esponessero a infortuni seri.

