Domenica In, lo struggente racconto della moglie di Mihajlovic: "Nei giorni più bui..."

A Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 il 17 maggio, la toccante intervista ad Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, che ha raccontato i mesi di battaglia del marito contro la leucemia. "SSono stati mesi difficili. Io e Sinisa ci siamo uniti ancora di più, non perdiamo mai il controllo e ci aiutiamo reciprocamente”, ha spiegato Arianna a Mara Venier. “L’importante – ha aggiunto – è avere la forza per reagire a queste situazioni. Lui adesso è a Bologna, è molto forte”. “Anche per il Covid, è stato lui a confortarmi. Ha una forza incredibile in tutto quello che fa. E pure nella malattia ha avuto una grinta pazzesca”, ha sottolineato. E su questo nessuno ha mai avuto un dubbio: la stoffa del mister serbo, infatti, è nota a tutti.

