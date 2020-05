Federica Pellegrini, bandiera bianca: "Mi conosco bene, dopo Tokyo farò altro nella vita"

19 maggio 2020 a

Federica Pellegrini ha ripreso ad allenarsi dopo un mese di stop forzato: "Per noi nuotatori già fermarsi la domenica altera le sensazioni a livello di sensibilità, figuriamoci un fermo così lungo. Di restare oltre un mese lontano dal cloro non mi era mai successo in vita mia", ammette al Corriere della Sera. La nuotatrice sta pensando seriamente di smettere dopo l'Olimpiade di Tokyo posticipata nel 2021: "Ho una nuova sponsorizzazione è biennale, ma non significa che continuerò a nuotare: in Giappone non mi piacerebbe scoprire che non so smettere. Io sono una tipa introspettiva: mi conosco bene. E so che vorrei fare altro nella vita".

La fase 2 di Federica Pellegrini: "Come una bambina", torna in vasca dopo sei settimane

Intanto entrerà nel Cio in quota atleti, poi si prenderà un anno sabbatico per viaggiare e solo al ritorno - forse - ascolterà le sirene del Coni, ammesso che per quella data la poltrona di numero uno dello sport italiano sia pronta per una donna. Racconta che le mancano l'adrenalina, le avversarie e il pubblico e spiega che la polemica con il pallone non era una critica, ma piuttosto una provocazione: "Penso che per i tifosi sia importante che il campionato riprenda, però lo stesso vale per i tifosi della pallavolo. Fanno fatica tutti gli sport di squadra".

